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30 Kasım 2017 15:03

Piyasaya sürülmek istenen at etleri son anda ele geçirildi

Bursa’da jandarma tarafından at eti ele geçirildi.

Piyasaya sürülmek istenen at etleri son anda ele geçirildi

30 Kasım 2017 15:03


Olay Osmangazi’ye bağlı Büyükdeliller Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piyasaya at eti sürüldüğü ihbarını alan jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Çalca mevkiinde anahtarları üzerinde terk edilmiş halde bir araç bulundu. Aracın içinden S.Ç. isimli şahsın sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı ile yüzülmüş halde 2 atın kafası, ayakları, 15 poşet içerisinde 306 kilogram et, 2 adet bıçak, 1 adet balta, 1 adet el feneri ele geçirildi. Aracın F.Ç’ye ait olduğu belirlendi.


Bölgede bulunan kameralar incelenirken, kamyonette 2 atın bulunduğu tespit edildi. Etlerden alınan numuneler Osmangazi İlçe Tarım Müdürlüğüne gönderilirken, geri kalan etler imha için zabıta ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan M.B., V.T., S.Ç. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.B. ve S.Ç. tutuklandı. V.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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