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21 Kasım 2017 14:23

PKK’nın Bursa yöneticisi yakalandı

Bursa’da, jandarma ekipleri, PKK terör örgütünün sözde Bursa yöneticisi olduğu iddia edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

PKK’nın Bursa yöneticisi yakalandı

21 Kasım 2017 14:23


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik güçlerinin uzun zamandır peşinde olduğu ve hakkında 13 ayrı terör suçundan yakalama kararı bulunan Y.K.’nın (29) yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan istihbaratî çalışmalar neticesinde çözüm sürecinde Bursa’daki yasadışı yürüyüş ve izinsiz gösterileri organize eden, PKK terör örgütünün şehir yapılanmasının sözde yöneticisi Y.K., saklandığı Yıldırım’a bağlı Karapınar Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilde Y.K. tutuklandı.




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