Plastik şişeleri değerlendirdi, kuşlara yemlik yapıp ağaçlara astı.

Bursa’da bir ilkokul öğrencisi internetten gördüğü uygulama ile karda yem bulmakta zorluk çeken kuşlar için plastik su şişelerinden yemlik yapıp ağaçlara astı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde ikamet eden ilkokul 4.sınıf öğrencisi Beyzanur Peker, yoğun kar yağışının ardından karda yem bulamayan kuşlar için yemlik yaptı. Evdeki pet şişeleri de değerlendiren 8 yaşındaki Beyzanur, bir yandan doğanın kirlenmesini önlerken diğer yandan da kuşların doymasını sağladı.

Minik Beyzanur, “Yoğun kar yağışıyla nedeniyle yiyecek bulamayan kuşlar için evde yem hazırladık. Yemleri pet şişeye koyup ağaç dallarına astık. Onları unutmadık” dedi.