Polikistik over sendromunda erken teşhisin önemi

Pınar Şişman, obezitenin yaygınlaşması polikistik over hastalığının görülme sıklığında artışa sebep olduğunu söyledi.

Polikistik over sendromu üreme çağındaki kadınlarda sık görülen bir hormonal bozukluk olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Pınar Şişman, "Altta yatan sebep tam olarak bilinmemekle birlikte, yumurtalıklarda erkeklik hormonlarının fazla üretimi, insülin düzeylerinde artış ve genetik faktörlerin rolü olduğu düşünülmektedir. Ailesinde polikistik over sendromu olan kişilerde risk daha yüksektir. Bununla birlikte, günümüzde obezitenin yaygınlaşması hastalığın görülme sıklığında artışa sebep olmuştur. Polikistik over sendromu sıklıkla ergenlik döneminde başlar. Düzensiz adet kanamaları, yüz ve vücut kıllarında artış ve sivilcelenme klinik bulguları arasındadır. Hastalık, yumurtlamayı azaltarak ya da engelleyerek doğurganlığı azaltır. Gebe kalındığında ise gebelik döneminde kan şekeri ve tansiyon yüksekliğine, düşüğe ya da erken doğumlara sebep olabilir. Karaciğer yağlanması, tip 2 diyabet, metabolik sendrom ve hipertansiyona yol açabilir. Hastalarda uyku apnesi, depresyon, anksiyete ve yeme bozukluğu görülme sıklığı artmıştır" dedi.

Hastalık hormonal tetkiklerin yapılması ile teşhisinin konulduğunu belirten Şişman, "Bununla birlikte riskli hastalarda kan şekeri, kolesterol ve kan yağları ölçümleri gerekebilir. Ultrasonografik değerlendirmede, uzun süredir yumurtlamanın olmamasına bağlı, hastaların yumurtalıklarında çatlamamış yumurta içeren çok sayıda kistler bulunur. Bu görüntü sağlıklı kişilerde de olabileceği gibi polikistik over hastalığı teşhisi için mutlak şart değildir. Polikistik over sendromlu hastalarda sağlıklı ve dengeli beslenme önerilir. Bununla birlikte kilolu hastalarda düşük kalorili diyet ile kilo verilmesi sağlanmalıdır. Diyet ve egzersizi içeren yaşam tarzı değişikliği insülin direnci önleyerek diyabet gelişimini engelleyebilir" şeklinde konuştu.