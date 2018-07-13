Polis 150 bin TL değerinde gümrük kaçağı saatlere el koydu

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat sonucu M.Ç. isimli şahsın İstanbul’dan getirdiği saatleri piyasaya sürdüğünü tespit etti. Gümrük kaçağı olan saatleri ele geçirmek için takip başlatan ekipler şahsın yerini belirledikten sonra nefes kesen bir operasyon ile M.Ç. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan arama sonucunda piyasa değeri 150 bin TL olan 512 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken M.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı.