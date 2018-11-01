Polis amcalarıyla film seyrettiler

Bursa'da, toplum destekli polis ekipleri, yaklaşık 100 çocuğu sinemaya götürdü. Polisler, dağıttıkları hediyelerle öğrencilere unutamayacakları bir gün yaşattı.

Toplum destekli polis ekipleri, şehrin dış kesimlerinde daha önce sinemaya gitmemiş yaklaşık 100 çocuğu sinemaya götürdü. Polisler çocuklara sevinecekleri hediyeler dağıttı. Öğrencilerin bir çoğu daha önce sinemaya gitmediklerini ve ilk defa bugün geldiklerini söyleyerek heyecanlarını gizleyemedi. Öğrenciler yiyecek ve içecek ikramlarından sonra sinema salonuna götürüldü. Daha sonra patlamış mısırlarıyla beraber salonun yolunu tuttu. Hepsi bugünün onlar için unutamayacakları bir gün olduğunu belirterek, polislere teşekkür etti.