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19 Ağustos 2018 12:28

Polis ekipleri kuş uçurtmuyor

Yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Mudanya ilçesinde aralıksız devam eden yol uygulamalarına çevik kuvvet ekipleri de destek veriyor.

Polis ekipleri kuş uçurtmuyor

19 Ağustos 2018 12:28


Binlerce aracın aynı anda ilçeye giriş yapmak istemesi trafiği çıkılmaz bir hale getirirken, karmaşıklığı asgariye indirmek için ise polis ekipleri yoğun çaba harcıyor. Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluğun haricinde güvenliği de elden bırakmıyor. Gece ve gündüz aralıksız değişik noktalarda yapılan yol uygulamalarına çevik kuvvet ekipleri de destek veriyor.


Mudanya’da büyük şikâyetlere sebep olan abart egzozlu araç ve motorlara el konularak trafikten men edilirken, Bursa-İstanbul arasında çalışan BUDO ve İDO deniz otobüslerinin geliş gidişlerinde tedbirlerini arttırıyor.




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