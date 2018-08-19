Polis ekipleri kuş uçurtmuyor

Binlerce aracın aynı anda ilçeye giriş yapmak istemesi trafiği çıkılmaz bir hale getirirken, karmaşıklığı asgariye indirmek için ise polis ekipleri yoğun çaba harcıyor. Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluğun haricinde güvenliği de elden bırakmıyor. Gece ve gündüz aralıksız değişik noktalarda yapılan yol uygulamalarına çevik kuvvet ekipleri de destek veriyor.

Mudanya’da büyük şikâyetlere sebep olan abart egzozlu araç ve motorlara el konularak trafikten men edilirken, Bursa-İstanbul arasında çalışan BUDO ve İDO deniz otobüslerinin geliş gidişlerinde tedbirlerini arttırıyor.