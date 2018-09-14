Polis ekiplerinden filmleri aratmayan operasyon

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ikamet eden 78 yaşındaki Nurkan E.'yi arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıttı. Yaşlı kadının paralarını ve altınlarını almaya çalışan sahte polisler, yaşlı kadının EFT yapmasını istedi. Kandırıldığını anlamayan Nurkan E. ise bankaya giderek verilen hesaba 90 bin lira EFT, yapmak istedi. Banka görevlisi, miktarı yüksek bulması üzerine kimseye çaktırmadan polis ekiplerine haber verdi.

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri ihbar üzerine, EFT yapmak üzere olan yaşlı kadının bulunduğu bankaya elektrik tesisatçısı gibi gitti. Dolandırıcıların içeride olabilme ihtimaline karşın omzunda kablolarla içeri giren ekip görevlisi, Nurkan E. çıktıktan sonra işlemi dondurdu. Bankadan ayrılan kadını takibe alan ekipler, kadının evinin çevresinde gizlendi. Dolandırıcılardan biri telefonla konuşarak yaşlı kadının oturduğu binaya girdi.

Nurkan E., polis olduğuna inandığı dolandırıcıya 40 Bin lira değerinde ziynet eşyalarını ve bir miktar para teslim etti. Paraları ve altınları alan dolandırıcılar, apartmandan çıkarken bina çevresine gizlenen polis ekipleri tarafından yakalandı. İki kişi oldukları belirlenen dolandırıcılar gözaltına alındı. Yaşlı kadın toplamda 130 bin lira dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Adliyeye sevk edilen dolandırıcılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.