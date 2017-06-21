Polis intihar etmek isteyen genci köprünün demirlerine kelepçeledi

Polis ekiplerinin uzun süre ikna çabalarına olumsuz yanıt veren genç, köprü demirlerine kelepçelenerek halat ile yukarıya çekildi.

Olay, Nilüfer Deresi üzerinde bulunan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde kimlik bulunmayan ve isminin Ramazan olduğunu söyleyen bir kişi, kız arkadaşı ile tartışınca bunalıma girip köprüden atlamak istedi. Köprünün demir parmaklıklarına tırmanıp ölmek istediğini söyleyen genci gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin tüm çabalarına rağmen ikna edemediği genç, polisten kız arkadaşını aramalarını isteyerek, "Son kez konuşmak istiyorum. Ben çok sevdim onu. Ayrılmayacaktık" dedi. Yaklaşık 1 saat köprüde kalan genci ikna etmek mümkün olmayınca polis çareyi genci köprünün demirlerine kelepçelemekte buldu. Halat ile yukarı çekilen genç, sinir krizi geçirince güçlükle sakinleştirilip ambulansa bindirildi. Genç sağlık kontrolü için Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay ile ilgili tahkikat devam ediyor.