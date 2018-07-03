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03 Temmuz 2018 10:46

Polis memurları kaçak silah ticaretinden gözaltına alındı

Bursa Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Orhangazi ilçesi merkez olmak üzere toplamda 14 ile yapılan silah operasyonunda aktif olarak çalışan polis memurları ve emekli polis memurları da kaçak silah ticaretinden gözaltına alındı.

Polis memurları kaçak silah ticaretinden gözaltına alındı

03 Temmuz 2018 10:46


Bursa KOM şube ekipleri İstanbul’dan Bursa’nın Orhangazi ilçesine silah getirildiğini ve bu silahların çevre illere dağıtılarak ticaretinin yapıldığına dair aldıkları ihbarlar neticesinde söz konusu şahıs ve adresleri takibe aldı. Yapılan takiplerde silah tacirlerinin ‘zeytin’ ve ‘zeytin çekirdeği’ şifresi ile silah alışverişi yaptıklarını tespit eden ekipler sabahın ilk ışıkları ile birlikte Bursa merkezli toplam 14 ilde 72 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


Bursa’da 200 polis memurunun katıldığı operasyonda 24 ruhsatsız silah ele geçirilirken 59 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan bir polis memuru ile çok sayıda emekli polis memurunun da olduğu öğrenildi. Operasyon devam ederken gözaltına alınan şahıslar emniyet müdürlüğüne götürüldü.




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