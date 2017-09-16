Polis okul çevrelerinde kuş uçurtmayacak

Öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim görmeleri için emniyet seferber oldu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce özellikle ana arter olan yollarda ve okul bölgeleri yakınlarında trafik yoğunluğunun artış göstermesiyle birlikte kazalarının artma ihtimaline karşı, öğrencilerin güvenli bir trafik ortamında ulaşımlarını sağlamak maksadıyla okul önlerinde ve ana güzergahlarda 3 gün süreyle en üst seviyede ekip ve personel takviye edilmesi için planlama yapıldı. Yapılan planlama ile 105 noktada 158 trafik personeli ile trafik düzenlemelerine ana güzergâhlarda ve başta servis araçları olmak üzere denetimlere ağırlık verildi. Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan 10 bin adet el ilanı dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Polis sorumluluk bölgesindeki 1072 okulda, bugüne kadar meydana gelen suç sayıları göz önünde bulundurularak okullar 3 risk grubunda değerlendirilerek risk analizleri yapıldı. Okul yöneticileri ile emniyet birimleri arasında daha hızlı bilgi akışının sağlanarak daha güvenli bir okul ve daha güvenli bir eğitim ortamının sağlanması maksadıyla her okul, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, sorumlu amirler ve polis memurlarına zimmetlendi. Her okula “güvenli eğitim koordinasyon görevlisi” olarak birer polis memuru görevlendirildi.

Okullarda meydana gelebilecek ve kriz olarak nitelendirilebilecek cinayet, yaralama, rehin alma, cinsel taciz/tecavüz, intihar vb. olaylara müdahale etmek ve soruşturmalarını takip etmek üzere “krize müdahale ekipleri” oluşturuldu.

Çocuklara alkol, sigara, bali, tiner vb. insan sağlığını tehlikeye sokan maddelerin satışı denetlenerek, aykırı hareket eden kişilere, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “sağlık için tehlikeli madde temini” başlıklı 194’ üncü maddesi gereğince işlem yapılacak.

Öğrencilerin şiddet eylemleri, suç, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunması maksadıyla özellikle okulların yakın çevresinde bulunan internet kafeler, elektronik oyun salonları, kahvehaneler başta olmak üzere umuma açık yerleri ile park ve bahçelere yönelik denetimler arttırılarak yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmeleri sağlanacak.

Okul önlerinde ve çevresinde alınan trafik tedbirlerinin yanı sıra narkotik ve asayiş başta olmak üzere 244 ekip ve bin 266 personel görev yapacak.