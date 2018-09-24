Polis okulların çevresinde kuş uçurtmuyor

Bursa'nın inegöl ilçesinde emniyet ekipleri okullar bölgesinde denetim yaptı.

Öğrencilerin daha güvenli bir şekilde eğitim görmeleri maksadıyla yapılan denetimlere asayiş, terörle mücadele, KOM ve trafik ekipleri katıldı. İlçe genelinde bulunan bütün okulların önlerinde yapılan uygulamada araçlar tek tek durdurularak didik didik arandı. Araç içerisinde bulunanların ve sürücülerin üst araması yapıldıktan sonra GBT sorgulamaları da yapıldı. Denetimlere İnegöl Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin de nezaret ederek ekipleri yönlendirdi.

Okullar bölgesinde yapılan uygulamada durdurulan araçlarda ehliyetsiz olan sürücülere cezai müeyyide uygulandı. Ceza yazılan Suriye uyruklular ile polis arasında diyalog kameralara yansıdı. Bir kaç sefer ehliyet sınavına giren şahıs dün yapılan sınavlarda yine başarısız olduğunu belirtti. Trafik ekipleri sürücünün diğer evraklarının tam olduğunu, ancak ehliyetsiz araç kullandığını tespit ederek, 2 bin 2018 TL ceza kesti. Araç ise olay yerine gelen ehliyetli bir vatandaşa teslim edildi. Bir başka araçta yapılan aramada ise bir adet mobilyadan yapılmış beyzbol sopasına benzeyen sopa ele geçirildi. Sopaya ekipler tarafından el konuldu.

Mezarlıklar didik didik arandı

Emniyet ekipleri okullar bölgesinde bulunan hastane mezarlığını didik didik arayarak şüpheli bir durum olup olmadığını kontrol etti. Yapılan aramalarda mezarlıkta herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.