Polis Özel Harekat ekiplerine Uludağ’da özel eğitim

Uludağ’da kış döneminde yoğun geçen sis ve yağış sebebiyle arazide yaşanan kayıp olaylarını önlemek isteyen jandarma arama kurtarma ekipleri özel harekatçılara araziyi gezdirerek koşulları anlattı. Üzerlerine pusula ve harita alan ekipler araziyi taradı. Ormanlık alanda yaklaşık 15 kilometre yürüyen ekipler hem çevreyi keşfetti hem de sisli alanda kayıp durumlarında neler yapılması gerektiğini öğrendi. Olumsuz bir hadise ve ihtiyaç olması durumda Polis Özel Harekat ekipleri bölgeye desteğe gidecek.