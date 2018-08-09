Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye gezdikleri sırada Yenice Mahallesi üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak araç ekiplerin dur ikazına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca neticesinde araç Osmanbey Caddesi üzerinde yakalandı. Araç içerisinde bulunan K.Y., ve C.B., isimli şahıslar gözaltına alındı. Araçta ekipler tarafından yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken; iki şüpheli ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından adliyeye çıkartılan iki şüpheliden K.Y., tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.