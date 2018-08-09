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09 Ağustos 2018 16:19

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, şüphe üzerine durduğu araçta uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

09 Ağustos 2018 16:19


Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye gezdikleri sırada Yenice Mahallesi üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak araç ekiplerin dur ikazına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca neticesinde araç Osmanbey Caddesi üzerinde yakalandı. Araç içerisinde bulunan K.Y., ve C.B., isimli şahıslar gözaltına alındı. Araçta ekipler tarafından yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken; iki şüpheli ise gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından adliyeye çıkartılan iki şüpheliden K.Y., tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.




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