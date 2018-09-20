Polisi metrelerce sürükledi

Bursa'nın inegöl ilçesinde bir bayanı darp ettiği iddiasıyla aranan şahıs, havaya ateş edilerek durduruldu. Nefes kesen kovalamacada zanlının kullandığı otomobil bir polis memurunu 50 metre yerde sürükledi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, olay Yenice Mahallesi Şehitler sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Uğur. P. isimli şahıs sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenle Ayşe M. isimli bayanı darp edip olay yerinden kaçtı. Darp edilen bayan durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler söz konusu bayanla yaptığı görüşmede Uğur P.'nin kullandığı araç plakasını tespit ederek her yerde arama başladı.

Nefes kesen kovalamaca

Aracın Belediye kavşağından geçtiğini fark eden yunus ekipleri, söz konusu aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araç bu sırada polis memuru Hüseyin K.'yı 50 metre sürükledi. Diğer polisler ise havaya ateş açarak otomobili Bankalar Caddesi'nde durdurdu. Durdurulan araçta bulunan sürücü ile yanındaki arkadaşı gözaltına alındı. Her iki şahıs hastanedeki sağlık kontrollerin ardından ifadelere alınmak üzere karakola götürüldü. Uğur P.'nin kullandığı araç ise çekici yardımıyla olay yerinde kaldırılarak otoparka götürüldü.

Öte yandan darp edildiği iddia edilen Ayşe M.'nin hastanedeki tedavisinin ardından karakola götürüldüğü öğrenildi. Ayşe M'nin kendisini darp eden Uğur P.'yi tanımadığını söylediği illeri sürüldü.