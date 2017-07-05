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05 Temmuz 2017 16:43

Polisin şehit olma anı kamerada

Bursa’da polis memurunun pompalı tüfekle şehit olma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisin şehit olma anı kamerada

05 Temmuz 2017 16:43


Dün akşam saatlerinde Gemlik ilçesinde, kaybettiği bir icra davasından dolayı Musa Güler (37) önce ofisinin önünde avukat Özgür Aksoy’u vurmuş, ardından adliye sarayında polis memuru İdris Büyükdönmez’i (48) şehit etmişti.



O an kamerada


Adliye önünde nöbet tutan polis memuru 3 çocuk babası Büyükdönmez’in şehit olma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde telefonla konuşan Büyükdönmez’in yanına biri yaklaşıyor ve beraber konuşuyorlar. Bu sırada Büyükdönmez’in arkasından gelen saldırgan hiçbir şey demeden pompalı tüfeğini ateşliyor. Yanındaki arkadaşı korkarken, şehit polis memuru yere düşüyor.




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