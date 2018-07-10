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10 Temmuz 2018 12:30

Polisin tuvalete dökülen uyuşturucu ile imtihanı

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu baskını için gittikleri evde, zehir taciri kadının alaturka tuvalete döktüğü uyuşturucu maddeyi çıkarmak için dakikalarca uğraştı.

Polisin tuvalete dökülen uyuşturucu ile imtihanı

10 Temmuz 2018 12:30


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 9 şahsı gözaltına alarak ifadelerine başvurdu. İfadelerinde uyuşturucu maddeyi kendilerine E.I, F.D, B.Ç, G.Ç, M.S, C.C, B.K, T.C ve M.C. isimli şahıslardan aldıklarını itiraf eden 9 kişi yapılan adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şahısların ifadelerinden yola çıkan narkotik ekipleri, isimleri verilen şahısların ev ve iş yeri adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında G.Ç. isimli kadın polisleri karşısında görünce evindeki uyuşturucu maddeyi alaturka tuvalete döküp su ile yıkamaya çalışırken yakalandı. Şahsı gözaltına alan ekipler tuvalete dökülen uyuşturucuyu kurtarmak için dakikalarca uğraştı.


Eldivenlerle dökülen uyuşturucuyu toplayan narkotik polisi yapılan baskınlarda isim bilgileri verilen zehir tacirlerini gözaltına alırken, evlerde bir miktar metamfetamin, bir miktar esrar maddesi, bir miktar sentetik kannobinoid, uyuşturucu tartımında kullanılan bir adet hassas terazi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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