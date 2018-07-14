Polisler çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çocuk ve Gençlik Projesi (ÇOGEP) çerçevesinde yürütülen Bursa Gelecek İçin Elimi Tut (BUGEP) projesiyle yaşları 11 ile 17 arasında değişen yüzlerce çocuğa ulaştı. Sukay Park’ta yaklaşık 200 çocuğa piknik organizasyonu düzenleyen ekipler, çocuklarla birlikte top oynadı, yarıştı ve hepsine hediyeler dağıttı. Ekipler tarafından düzenlenen organizasyonda merkez ilçeler Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi’den gelen 200 öğrenciye şube müdürü ve çok sayıda polis memuru eşlik etti. Çocukları kapıda çizgi film ve masal kahramanı gençler karşıladı. Kahvaltının ardından oyun alanına giden çocuklar, burada kendileri için hazırlanmış oyuncaklarla oynadı.

Çeşitli animasyon programları ve yarışmaların düzenlendiği programda çocuklara milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirecek hediyeler verildi. Proje kapsamında piknik yapan çocuklar kendileri için hazırlanan organizasyonun çok anlamlı olduğunu, özellikle çocuk kaçırma haberlerinin gündemde olduğu bir dönemde çok güzel zaman geçirdiklerini söyledi.