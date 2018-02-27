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27 Şubat 2018 11:06

Polislere aile eğitimi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğiyle emniyet personeline yönelik “Eş Seçimi ve Evlilik Süreçlerinde Karşılaştığınız veya Karşılaşabileceğiniz Çatışma-Çözme Yöntemleri” konulu seminer düzenlendi.

Polislere aile eğitimi

27 Şubat 2018 11:06

3 gün sürecek eğitimlerde 300 emniyet mensubuna son yıllarda çökme noktasına gelen aile müessesesinin ayağa kaldırılması konusunda önemli bilgiler verilecek.


İlk seminer Sani Konukoğlu konferans salonunda gerçekleştirildi. Sosyal Hizmet Müdürlüğünde görevli Psikolog Betül Kurucu ve Sosyal Hizmet Uzmanı Hatice Harmancı’nın konuşmacı olduğu seminere Emniyet Müdürü İlhami Araali, Emniyet Müdür Yardımcısı Durmuş Genç, komiserler ile polisler katıldı. Seminer öncesi bir konuşma yapan Emniyet Müdürü İlhami Araali, “Bugün önemli bir konuda bize bilgilendirmelerde bulunacak olan yetkililere teşekkür ediyoruz. İnsanlar birlik ve beraberlik içerisinde yaşarlar. Bu birlik ve beraberlik ortamında aile içerisindeki sorunlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Bu tarz olaylara çokça müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Hepimiz anayız, babayız, evladız, kocayız, eşiz Hepimiz sosyal bir ortam içerisinde yaşıyoruz. Sorumluluklarımız var. Bazen istemesek de sıkıntılı durumlar yaşayabiliyoruz, sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu sorunların üstesinden nasıl gelebiliriz konusunda uzmanlarımız bize bilgilendirmelerde bulunacaklar. Sorunlarla karşılaştığımızda nelere dikkat etmemiz gerektiğini bizlere aktaracaklar. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Aile ve Sosyal Politikalar Bursa İl Müdürlüğüne bağlı İnegöl Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serpil Noyan ise, “Öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yürüttüğü Aile Eğitim Programı kapsamında gerçekleştirecek olduğumuz ‘Eş Seçimi ve Evlilik Süreçlerinde Karşılaştığınız veya Karşılaşabileceğiniz Çatışma Çözme Yöntemleri’ konulu sunumumuza katıldığınız için teşekkür ederim. Evvel zamanlarda bilinirdi ki başımız sıkışsa, bir derdimiz olsa akrabamız, komşumuz yardıma koşar, yükümüzü hafifletmeye çalışırdı. Günümüzde çevreden bihaber yaşanmaya başlanıldı. Sorarım size; günümüzde kaç kişi apartmanında yaşayan insanları tanımaktadır? Kaç kişi mahallesindeki temizlik görevlisinin, seyyar satıcının farkındadır? İşte yakın çevremizdeki insanların dertlerinin ve ihtiyaçlarının farkında olamadığımız bu zamanda Sosyal Hizmet Merkezleri çeşitli alanlarda ihtiyaç sahibi birey, aile ve grupların tespiti ve ihtiyaca yönelik çözüm önerileri için çalışır” dedi.


Hizmet Müdürlüğünde görevli Psikolog Betül Kurucu ve Sosyal Hizmet Uzmanı Hatice Harmancı tarafından “Eş Seçimi ve Evlilik Süreçlerinde Karşılaştığınız veya Karşılaşabileceğiniz Çatışma Çözme Yöntemleri” konularında bilgiler verildi.




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