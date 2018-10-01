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Polisten kaçarken kaza yaptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç, evin duvarına çarparken, ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücü kayıplara karıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçan araç, evin duvarına çarparken, ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücü kayıplara karıştı.


Alınan bilgiye göre, tehlikeli şekilde trafikte ilerleyen 31 AY 937 plakalı aracı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, söz konusu aracı adliye kavşağında durdurmak istedi. A.C.A., idaresindeki araç polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kemalpaşa Mahallesi Yeşilçayır Caddesi üzerinde kaçan 4 kişinin içerisinde bulunduğu araç, Çiçek Sokağa girmek istediği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu evin duvarına çarptı. Kazanın ardından ehliyeti bulunmadığı öğrenilen araç sürücüsü kaçarken araç çekiciyle otoparka çekildi. Kaçak sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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