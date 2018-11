Polisten "maganda" konferansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından camilerde ve çay ocaklarında maganda kurşunu konusunda bilgilendirme yapıldı.

Toplum destekli polisler tarafından yapılan bilgilendirmede vatandaşlardan silah atmamaları ve magandalara karşı dikkatli olmaları istendi. Toplum destekli polisler tarafından maganda kurşunu sonucu oluşan olaylar sinevizyon eşliğinde vatandaşlara gösterildi. Polisler, "Ülkemizde her yıl düğün, sünnet, asker uğurlamasında yaklaşık 700 vatandaşımız eğlence maksatlı silah kullanmasından dolayı hayatını kaybetmekte, 2 bine yakın kişi yaralanmaktadır. Bu gibi eğlencelerde ölümlerin ve yaralanmaların önüne geçmek için toplumsal bilincin oluşması büyük önem arz etmekte olup, bizim vatandaşlarımızdan istediğimiz, eğlenceyi düzenleyen tarafların kanaat önderlerinin, sözü geçen büyüklerinin silah kullanılmaması yönündeki niyetlerini ortaya koymalaridir. Her türlü rastgele silah sıkılması durumlarında 155 polis imdat hattına yapacağınız ihbarlarda, yapılan ihbarın gizliliğinin esastır. İhbarla sizler de bir can kaybının önüne geçebilirsiniz" dedi.