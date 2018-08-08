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08 Ağustos 2018 12:31

Pompalı silahla dehşet saçan saldırganlar hakim karşısına çıkarıldı

Bursa’da, aralarında alacak verecek meselesi olan şahsı ağır yaralayıp, iş yerini pompalı silahla tarayan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Pompalı silahla dehşet saçan saldırganlar hakim karşısına çıkarıldı

08 Ağustos 2018 12:31


Olay merkez Yıldırım ilçesine bağlı Tütüncüoğlu Caddesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Aralarında alacak verecek yüzünden husumet olduğu öğrenilen Kadir A, iş yeri sahibi Hasan Alkan ile tartıştı. Olay yerinden ayrılan Kadir A, öğle saatlerinde yanında arkadaşları Turan S. ve Uğur H. ile birlikte araçla iş yerine geldi. Otomobilden inmeden iş yerine 8-9 el ateş eden 3 kişi, iş yeri sahibi Hasan Alkan’ı da karın bölgesinden ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan 3 şüpheli Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yıldırım Araştırma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar ifadelerinde, suçlamaları kabul etti. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.




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