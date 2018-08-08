Pompalı silahla dehşet saçan saldırganlar hakim karşısına çıkarıldı

Olay merkez Yıldırım ilçesine bağlı Tütüncüoğlu Caddesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Aralarında alacak verecek yüzünden husumet olduğu öğrenilen Kadir A, iş yeri sahibi Hasan Alkan ile tartıştı. Olay yerinden ayrılan Kadir A, öğle saatlerinde yanında arkadaşları Turan S. ve Uğur H. ile birlikte araçla iş yerine geldi. Otomobilden inmeden iş yerine 8-9 el ateş eden 3 kişi, iş yeri sahibi Hasan Alkan’ı da karın bölgesinden ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan 3 şüpheli Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yıldırım Araştırma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar ifadelerinde, suçlamaları kabul etti. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.