Pompalıyla 16 yaşındaki kızı vurdu

pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda taraflarla herhangi bir ilgisi olmayan sadece yoldan geçen 16 yaşındaki Tuba Meşe ile 2 kişi yaralandı.

Olay Bursa’nın Merkez Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi’nde dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceki akşam kız kardeşi Sena ve kuzeni Demir ile Pirinç Han’da oturan Aleyna K’nin Mithat isimli bir arkadaşı yanlarına geldi. Mithat Aleyna K’nin kız kardeşi Sena’yı taciz etti. Bunun üzerine Aleyna K. kız kardeşini ve kuzeni alıp eve gitmek istedi fakat Mithat buna engel oldu. Genç kız bir süre sonra kız kardeşini ve kuzenini alıp eve gitti. Akşamın ilerleyen saatlerinde Mithat Aleyna K’ye sosyal medyadan ’evinin önündeyim aşağı in’ diye mesaj attı. Bunu öğrenen annesi Perihan K. aralarında gönül bağı bulunduğu iddia edilen şüpheli Fikret Ö. ve arkadaşı Ertan B. ile Mithat’ın yanına gitti. Taraflar arasında ufak bir tartışma yaşandı. Ertesi gün Fikret Ö. Perihan K, kızı Aleyna K. ve arkadaşları Ertan B’yi alarak gezmeye gitti. O sırada kullandığı araçta bulunan pompalı tüfeği de "akşam alırım" diyerek Aleyna K’nin ikametine bıraktı. Akşam gezmekten dönen aile, Aleyna K’nin erkek arkadaşı Haşim Mert U, Mithat isimli şahıs ve 7-8 kişiyi bir arada gördü. Sinirlenen Fikret Ö. şahısları korkutmak için Aleyna K’nin ikametine bıraktığı pompalı tüfeği alarak şahıslara ateş etmeye başladı. Bir el ateş eden Fikret Ö. o esnada olayla ilgisi olmayan ve sadece yoldan geçen Tuğba Meşe ile karşı taraftan Haşim Mert U. ve Rıdvan G’yi yaraladı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bilgi verdi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra üç kişiyi hastaneye götürdü. Sağ kaburga altından yaralandığı öğrenilen Tuğba Meşe hastanede tedavi altına alınırken, diğer yaralılar Rıdvan G’nin sağ kalçasına bir adet saçma isabet ettiği ve Rıdvan G’nin ameliyata alınacağı, Haşim Mert U’nun ise sağ bacağında bir sıyrık olduğu ve hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri Olayın şüphelisi Fikret Ö’yü gözaltına aldı. Konu ile ilgili inceleme devam ediyor.