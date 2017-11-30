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30 Kasım 2017 09:40

“Ponzi Arzu” davasında mağdur kadından ilginç ifade

Bursa, İstanbul ve İzmir’de yüksek kâr vaadiyle 57 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan “Ponzi” lakaplı kadının yargılanmasına devam edildi.

“Ponzi Arzu” davasında mağdur kadından ilginç ifade

30 Kasım 2017 09:40

Duruşmada sanıktan şikayetçi olduğunu ifade eden mağdur kadın, aptallığından dolayı 15 bin lira para verdiğini söyledi.


Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bursa’nın yanı sıra İstanbul ve İzmir’de 57 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla aranan Arzu Mertgil’i (38) Mustafakemalpaşa ilçesinde geçen Şubat ayında yakaladı. Üzerinde sahte kimlik ve ehliyet ile bir miktar para çıkan Mertgil’in kaldığı evde yapılan aramada ise 18 farklı peruk ele geçirildi. Mertgil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Hakkında toplam 789 yıl hapis cezası istenen Arzu Mertgil’in yargılanmasına Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkemede konuşan “Ponzi” lakaplı Arzu Mertgil, “Somut delil olmadığı için dosyanın bilirkişiye gönderilmesini istiyorum. Özcan Bey’in ofisinde buluştuğumuzda sadece ben yoktum. Benle birlikte 6 firmanın sahipleri vardı. Ben danışmanlık hizmeti veriyorum. Bunlar şahıs firması, tahliyemi talep ediyorum” dedi.



“Aptal olduğum için parayı verdim”


Arzu Mertgil’den şikayetçi olduğunu ifade eden Emel Doğu (45) ise, “15 bin lira parayı Arzu’ye elden verdim. Kendisiyle sözleşme yapmadık. Aptal olduğum için parayı verdim. 500 lira kredi ödemesiyle birlikte toplam bin 500 lira ayda ödeyecekti. Arzu 3 ay ödeme yaptı. Şikayetçiyim” diye konuştu.


Mahkeme heyeti, şahitlerin dinlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.




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