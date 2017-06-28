’Ponzi’ yöntemiyle dolandırıcılığa rekor ceza talebi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa, İzmir ve İstanbul illerinde çok sayıda vatandaşın dolandırılması üzerine harekete geçti. Polisin uzun soluklu takibi neticesinde, yüzlerce kişiden şu ana kadar tespit edilen toplam 13 milyon TL’lik vurgun yaptığı iddia edilen Arzu M. isimli kadın dolandırıcı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalandı. Bursa ve civar illerde yüzlerce mağduru “ponzi yöntemi” ile dolandırdığı iddia edilen Arzu M.’nin üzerinde sahte kimlik ve ehliyet, aracın içerisinde 18 adet peruk, dövizle bir miktar Türk parası ele geçirildi. Dolandırıcılık, sahtecilik ve rüşvet suçlarından da aranan Arzu M.’nin, tanınmamak için her olayda farklı peruk taktığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından dolandırıcı kadın sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

798 yıla kadar hapsi isteniyor

Bursa Cumhuriyet Savcılığı, Arzu M. hakkında soruşturmayı tamamladı. Arzu M. hakkında Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘kamu görevlisi ile ilişkisi olduğunu bahisle dolandırıcılık’ suçlarından her mağdur için 7 ile 14 yıl arasında hapis cezası talebiyle dava açıldı. 57 mağdurun olduğu davada 798 yıla kadar hapsi istenen dolandırıcı kadın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.