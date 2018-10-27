Postacılar zehir tacirlerinin korkulu rüyası olacak

Bursa'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları artarak devam ediyor. Son olarak Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa PTT Başmüdürlüğü ile protokol imzalayarak, sahada görev yapan postacılara uyuşturucu ile mücadele eğitimi verdi. İlk etapta görev yapan 70 postacıya, görev sorumluluk alanında uyuşturucu ile mücadelede nasıl verimli olabilecekleri, uyarıcı maddeleri tanımaları ve ihbar etme konusunda kolluk kuvvetleri ile nasıl irtibata geçecekleri konusunda bilgi verildi. Bu bilgilendirme toplantıların ileriki tarihlerde de yapılması planlandığı aktarıldı. Narkotik ekipleri, daha önce de belediye personellerine uyuşturucu madde konusunda eğitim vermişti.