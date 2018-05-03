Potalar şenlendi

Uluslararası Spor Şenlikleri okulların basketbol finalleri ile şenlendi. İhsaniye Kapalı Pazar Yeri’nde yapılan şenlikte 8 kategoride 32 takım dereceye girdi.

Uluslararası Spor Şenlikleri’nde basketbol finalleri coşku içinde gerçekleşti. Yarım saha, tek pota ve 3’er kişilik takımlar halinde oynanan maçlar heyecanlı saatlere sahne oldu. Genç erkekler finalinde Özel Era Okulları, yarı finale kalan Özlüce Sınav Koleji’nin 3 takımının arasından sıyrılarak şampiyon oldu. Özlüce Sınav Koleji’nin C Takımı ikinci, A Takımı üçüncü, B Takımı da dördüncü oldu. Genç Kızlar finalinde Özel Eğitim Kalesi Okulları’nın iki takımı karşı karşıya geldi. Özel Eğitim Kalesi Okulları’nın B Takımı şampiyon olurken, A takımı ikinci oldu. Üçüncülüğü Otomotiv Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Özlüce Sınav Koleji dördüncü oldu.

Yıldız Kızlar kategorisinde finallere Hatice Gani Erverdi Ortaokulu damga vurdu. Hatice Gani Erverdi Ortaokulu’nun B Takımı şampiyon olurken, C Takımı üçüncü, A Takımı dördüncü oldu. Yıldız Kızlar finalinde İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu da ikinci oldu. Yıldız Erkeklerde şampiyonluğa Özel Yönder Okulları ulaştı. İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu ikinci, Meral Muammer Ağım Ortaokulu üçüncü, Özel ÇEK 3 Mart Azizoğlu Eğitim Kurumları da dördüncü oldu.

Küçük Kızlar kategorisinde Özel Kültür Okulları B Takımı birinciliği elde ederken, Hatice Gani Erverdi Ortaokulu ikinci, Özel Kültür Okulları B Takımı üçüncü, Balat Sınav Koleji dördüncü oldu. Özel ÇEK 3 Mart Azizoğlu Eğitim Kurumları’nın şampiyon olduğu küçük erkekler kategorisinde Meral Muammer Ağım Ortaokulu ikinci, Dilek Özer Ortaokulu üçüncü, Özel Çakır Okulları dördüncülüğü elde etti.

Minik Kızlarda Özel Özlüce Kültür Okulları şampiyon olurken, Demirci Sınav Koleji’nin C takımı ikinci, B takımı üçüncü oldu. Abdurrahman Vardar İlkokulu ise dördüncülük elde etti. Hüsnü Züber İlkokulu’nun şampiyon olduğu minik erkekler kategorisinde Özel Özlüce Kültür Okulları ikinci, Özel Tan Balat Koleji üçüncü, Özel ÇEK 3 Mart Azizoğlu Eğitim Kurumları da dördüncü oldu.

Dereceye girenlere kupa ve madalyaları törenle verildi.