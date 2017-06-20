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20 Haziran 2017 18:32

Pota’nın Yıldızları kupalara ambargo koydu

Mustafakemalpaşa Belediye Spor Kız Basketbol Takımları, Bursa Yerel Ligi’ne bu sezon kazandığı kupa ve madalyalarla damga vurdu.

Pota’nın Yıldızları kupalara ambargo koydu

20 Haziran 2017 18:32


Geçtiğimiz 2016-2017 Sezonu Bursa Yerel Ligi’nde mücadele eden Mustafakemalpaşa Belediye Spor U-11 ve U-12 Kız Basketbol Takımları, tüm rakiplerini yenerek namağlup şampiyon oldu. Alt yapıda yeniden yapılanma senesinin ardından kazanılan iki birincilikle birlikte iki ikincilik ve bir de play-off oynayan Mustafakemalpaşa Belediye Spor’un oyuncuları başarılarla dolu bir sezonu geride bıraktı. Milli takım formasını hedefleyen potanın yıldızları kazandıkları başarıyı Belediye Başkanı Sadi Kurtulan’ı ziyaret ederek kutladı.


Belediye Spor Koordinatörü Atilla Taşören, antrenörler Serap Açıktepe ve Emre Çarıkçı’nın da katıldığı ziyarette oyuncuları makamında ağırlayan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, basketbolun Mustafakemalpaşa’daki gelişiminin günden güne dikkat çekici bir ivme kazandığını söyledi.


Kızlar kategorisinde 5 basketbol takımının bulunduğu Mustafakemalpaşa Belediye Spor’un başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Başkan Kurtulan, "Çocuklarımızla iftihar ediyoruz. Bu sezon, yeniden yapılanmanın meyvelerini aldığımız bir yıl oldu. 5 kategoride 4 madalya kazandık. U-13 ve U-14 yaş gruplarında milli takım seçmelerine 14 oyuncumuzu gönderdik. Bursa’yı Çanakkale’deki şampiyonada temsil etme fırsatı yakaladık. Tüm bu başarılar disiplinli bir çalışma ve azimle kazanıldı. Bu istikrarın aynı ekip ruhuyla süreceğine inanıyorum. Özellikle kızlarımızın böyle dereceler elde etmesi bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu" dedi.


Belediye olarak sporun her dalına destek vermeye ve spor ahlakı ile taçlandırılmış gençler yetiştirmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Sadi Kurtulan, "Çocuklarımıza daha küçük yaşlardan itibaren bir spor dalına yöneltmeliyiz. Sporcularımız için fiziki mekanlar hazırlamak da bizlerin görevi. Çocuklarımızı spora teşvik etmek için spor alanlarını modernize ederek bu yönde tesisleşmeyi sağlıyoruz. Yakın bir dönemde yapımına başlanan Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleri ile birlikte modern alanlar sporun ve gençliğin hizmetine girecek" şeklinde konuştu.




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