Poyrazdan kortejli sezon açılışı

Amatör Küme 7. Grupta mücadele edecek olan Mudanyaspor, 2018-2019 sezonunu sade bir törenle açtı.

Teknik, heyet, Mudanya Stadı'ndaki açılış öncesi kurban keserek yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Mudanyaspor Kulübü Başkanı Hikmet İlhan, yeni yapılanmaya gittiklerini ve alt yapıyla birlikte takviye gelen 9 sporcu ile iyi bir kadro yaptıklarının altını çizerek, bu seneki şampiyonluk hedefini tekrarladı. İlhan, Mudanya taraftarının şampiyonluğun yanı sıra bu dönem sahada iyi bir Mudanyaspor'u izleyeceğini söyledi.

Daha sonra kulüp yöneticileri ve futbolcular bando eşliğinde yürüdü. İstiklal Marşı'nı hep birlikte söyleyen kulüp idarecileri ve futbolcular, daha sonra Güzelyalı Stadı'na geçerek burada Burgazspor ile hazırlık maçı yaptı.