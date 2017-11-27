Prof. Atasoy, minyatürlerle tarihi anlattı

Dr. Nurhan Atasoy, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Genç Memur-Sen tarafından düzenlenen program çerçevesinde Bursalılarla buluştu.

Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen program öncesinde ADEM Üniversite Topluluğu Başkanı Enes Ak kısa bir tanıtım ve açılış konuşması yaptı. Topluluk üyeleri misafir hocalara günün anlamına binaen gül desenli hediyeler takdim etti. Daha sonra programın takdimini Safiyüddin Erhan yaptı. Safiyüddin Erhan konuşmasında, ilk kez 1978 yılında tanıştığı Nurhan Atasoy ile o günden bu yana dostluklarının devam ettiğini ve kendilerinden çok şey öğrendiklerini vurguladı. Erhan, genç neslin ihyası için bu ilim insanlarının iyi anlaşılması gerektiğini belirtti.

Daha sonra Prof. Dr. Nurhan Atasoy sahneye gelerek yaklaşık 1 saat Matrakçı Nasuh’un Menazilnamesi’nin önemini anlattı. Atasoy, “Menzalilname’deki minyatürler çok fazla bilgiyle dolu. Okumasını bilenler için 1534 tarihli bu eserde pek çok ip ucu mevcut. Sefer güzergahı üzerindeki bütün şehirleri resimleyen Nasuh’un bu çalışması kendisinden 100 yıl sonra gelen Evliya Çelebi’nin anlattıklarıyla da uyuşuyor. Adeta Evliya Çelebi yazmış, Matrakçı ise resimlemiş. Bu sebeple özellikle Bizans belgelerinden yola çıkarak yapılan kimi oryantalist saldırılara karşı Menazilname pek çok açık cevap taşıyor” dedi.

Atasoy, Menazilname’den seçtiği minyatürleri de anlatarak dinleyicilere ayrıntılı açıklamalarda bulundu.