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Prof. Dr. Ali Erbaş'tan, Uludağ Üniversitesinde yapımı devam eden yeni camiyi ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Dr. Ali Erbaş, Uludağ Üniversitesinde yapımı devam eden Türkiye'nin 3. büyük cami inşaatını ziyaret etti.


Diyanet İşleri Başkanlığının Uluslararası İbnü'l Cezeri Sempozyumu için Bursa'da bulunan Prof. Dr.Erbaş, yatsı namazının ardından Uludağ Üniversitesi'nde yapımı süren yeni camiyi ziyaret etti. 20 bin kişilik cami; ibadet merkezinin yanında sosyal, kültürel ve eğitim mekanlarını içinde barındırarak modern bir külliye olacak. Cami tamamen hayırseverlerin destekleriyle yapılırken, cami derneği yetkilileri Prof. Dr.Erbaş'a yapılacak külliye hakkında bilgi verdi.

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