Prof. Dr. Batmaz vatandaşı uyardı:

Dr. Hasan Batmaz, vatandaşların şarbon tehlikesiyle karşı karşıya kalmaması için merdiven altı üreticilerden et almamaları uyarısında bulundu.

Son günlerde ülkemizde yeniden ortaya çıkan şarbon tehlikesi üzerine vatandaşlarda oluşan tedirginlik had safhaya çıktı. Bu hastalığın hayvanlardan insanlara bulaşan en tehlikeli hastalıklardan birisi olduğuna işaret eden Prof. Dr. Hasan Batmaz, tedbirlerinin alınması durumunda vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını belirtti. Hayvanlarda hastalığın görülmesi durumunda mutlaka ihbar edilmesi ve karantina uygulanması gerektiğini vurgulayan Batmaz, “Ölen hayvanların kadavralarının açılmadan su kaynaklarından uzak yere 2 m. kadar derine gömülmeli, üzerleri kireçlenmeli veya kadavraları yakılmalı, aşılanan hayvanlar en erken 15 gün sonra meraya çıkarılmalı, hastalık çıkan odakta hastalık belirtisi göstermeyen ve çevredeki sığır, koyun, keçiler, mandalar, develer ve hatta atlar ve çevrede varsa domuzlar aşılanmalı, aşı yapılan hayvanların etleri 30 gün tüketime sunulmamalı, takip eden yıllarda iki aydan büyük sığırlara en az 5 yıl, yılda bir kez aşı uygulanmalı, hatta hastalığın özellikle çıktığı odaktaki hayvanlara aşı en az 7-10 yıl gibi süre uygulanarak uzun yıllar şarbonun görülme ihtimali azaltılmalı” dedi.

Şarbon hastalığı konusunda vatandaşın da dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Hasan Batmaz, bilhassa hayvan yetiştiricilerinin hasta hayvanlarını en kısa sürede veteriner hekime göstermesi gerektiğini kaydetti. Hasta hayvanların hiçbir şekilde kesilmemesi ve etlerinin satılmaması gerektiğine dikkati çeken Batmaz, “Üretici, kesilmeden ölen hayvanlarını rastgele meraya veya dere gibi ortamlara atmamalı, sürüsünde şarbon çıkan veya bunların etleri ile temas eden ve yiyen kişiler en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurmalıdırlar. Vatandaşlarımız sakin ve şuurlu olmalı ve çevrede kontrollü mezbaha dışında kesilen hayvanların etlerini alarak tüketmemelidir. İnsanların etlerini veteriner hekim kontrolünün olduğu market ve kasaplardan satın alarak tüketmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır” diye konuştu.