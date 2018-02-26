Prof. Dr. Belma Tuğrul:

Dr. Belma Tuğrul, Özel Teknoloji Fen Okulları’nın okul öncesi eğitim seminerinin konuğu oldu.

Özel Teknoloji Fen Okulları’nın konferans salonunda gerçekleştiren seminere aileler yoğun ilgi gösterdi. Dr. Belma Tuğrul, “Bir anne babaya konuşma fırsatı verdiğinizde en rahat konuşacakları konu çocuklarıyla ilgili olacaktır. Bugün anne ve babalıkla ilgili deneyimlerimi paylaşacağım. Aslında anne ve babaların tamamı istisnasız çok iyi niyetli kişilerdir. Çocuklarını asla bilerek isteyerek zarar vermezler. Olsa olsa sadece anne ve babalar doğru bildikleri yanlışlar sebebiyle çocukları için hatalı kararlar alabilirler. Her anne ve baba takdir edilmeyi hak eder. Hiçbir anne ve baba kendisini kötü hissetmeyi hak etmez. Bugün anne ve babalara çocuklarıyla daha etkili iletişim kurabilecekleri konusunda ve nasıl güçlü bir aile ortamı oluşturabilecekleri konusunda yardımcı olacağım. Tabii ki bu süreçte anne ve babaların çocuklarından etkilenmelerinin yanı sıra okullarında çocuklar üzerinde etkileri var. Belki çocuk, aile ve okul üçgeninde herkesin çocuk için elinden gelenleri en iyisini yapma konusunda tecrübelerimizi aktaracağız. Çocuk dostu tavırlar için ortak adımlar atmak için buradayım” dedi.

Aslında anne ve babaların çocukları için çok şey yapabileceğini ifade eden Tuğrul, “En önemlisi sevgi dolu barış dolu yürekler haline getirmektir. Çünkü çocuklar iyi olarak dünyaya geliyorlar. Bizler onlara sunduğumuz veya sunamadığımız hayatlar yüzünden çocuklar bazen istenmeyen şeyler yapabiliyorlar. Ben anne ve babanın çocuğuna yapabileceği en iyi yatırımın ona güvenmek, saygı duymak, ona değer vermek, onun hissettiklerini anlayabilecek bir diyalog kurulması olduğunu düşünüyorum. Bu sevgi ve barış ortamında yaşayan her çocuk bir şekilde kendisi için doğru yolları bulmak için güçlenecektir” şeklinde konuştu.

Özel Teknoloji Fen Okulları olarak her ay farklı konularda kendi alanında uzman kişileri ağırlayacaklarını söyleyen Okul Müdürü Müge Düşmez, kendilerini farklı kılan özelliklerinden birinin de bu paylaşım seminerleri olacağını ifade etti.