Prof. Dr. Özcan’dan göğüs estetiği ile ilgili uyarılar

Dr. Mesut Özcan, büyük göğüslere sahip kadınların bedensel pek çok sağlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Kadınların bedenlerinde en çok sorun ettikleri bölgenin göğüsleri olduğunu ifade eden Dr. Mesut Özcan, göğüslerin kadın için fiziksel ve psikolojik olarak öneminin fazla olması sebebiyle meme estetiğinin estetik cerrahide sık yapılan bir ameliyat olduğunu söyledi.

İnsanın doğası gereği herkesin kendinde olmayanı daha çok istediğini ve bu nedenle estetik çözüm arayışlarının arttığını kaydeden Prof. Dr. Özcan, "Büyük göğüslü kadınlar küçük, küçük göğüslü kadınlar ise büyük göğüslere sahip olmak ister. Her bayanın meme büyütmek için uğraştığının düşünüldüğü bir anlayış içerisinde bu tür bir operasyon gereksiz gözükebilir. Büyük göğüslü kadınların daha küçük göğüslere sahip olma isteği çoğu zaman diğer hem cinsleri tarafından şımarıklık olarak algılansa da aslında işin aslı bu değildir. Hatta bu noktada kadına sıkıntı veren o büyüklüğün derecesi dahi önemlidir" dedi.

Göğüs bölgesi sorunlu ve büyüklüğü ileri derecede olan kadınlarda çeşitli sağlık sorunlarının görülebildiğini belirten Prof. Dr. Özcan, "Göğüslerdeki aşırı büyüme kadınlarda, kas gerilmeleri, sırt, omuz ve boyun ağrıları, sutyen askıları ile omuzlarda oluşan çöküklük gibi problemler ile sportif aktivitelere katılamama gibi sonuçlar doğurmaktadır. İki tane ağır kitlenin yer çekiminin gücüyle vücudu devamlı öne çekmesi sonucu zamanla kamburlaşma durumları da ortaya çıkabilir. Ayrıca sıcak havalarda meme altında pişik ve kaşıntı oluşumu gibi yakınmalar da görülebilir. Diğer taraftan büyük göğüslerinden dolayı kadın toplumda cinsel imalı sataşmalara maruz kalabilir, denize veya havuza girerken dikkat çekmek kendisini rahatsız edebilir. Kendinden utanan kadın psikolojik olarak derinden etkilenebilir" diye konuştu.

Kadının her anlamda hayatını olumsuz etkileyen bu durumda fazlalık oluşturan meme dokusunun alınarak göğüslerin normal boyutlarına ve şekline kavuşturulmasını meme küçültme estetiği olarak tanımlayan Prof. Dr. Mesut Özcan, elde edilen sonuçların kalıcı olduğunu, kadınların büyük ve sarkık memelerin oluşturmuş olduğu fiziksel ve psikolojik problemlerden de bu sayede kurtulabildiklerini söyledi.