Dr. Mustafa Tayar, kalitesiz güzellik ve estetik merkezlerini mikrop yuvalarına benzetti. Prof. Dr. Tayar, "Temizliğe ve hijyene dikkat etmeyen güzellik merkezleri aynı zamanda toplum sağlığını da tehdit ediyor" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Tayar, bir güzellik merkezinin kursiyerlerine hijyen eğitimi verdi. Güzellik, estetisyenlik ve masaj alanında eğitim alan kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde konuşan Prof. Dr. Mustafa Tayar, estetik ve güzellik kavramının insanlığın var oluşundan itibaren başladığını söyledi. Hijyen ve gıda hijyeni konusunda çok sayıda kitabı bulunan Tayar, insanlara kaliteli güzellik hizmeti vermenin maddi kazancın yanı sıra sosyal bir sorumluluk olarak algılanması gerektiğinin altını çizdi.

"İşletme sahipleri hassas davranmalı"

Gelişen teknolojisi sayesinde kozmetik sektörünün de kendisini çok geliştirdiğine işaret eden Tayar, “İnsanlar aynaya baktığı zaman güzel görünmek istiyorlar. Bunu sağlayan ve bu işten para kazananlar da sizlersiniz. Ancak tam da bu noktada hijyen konusu devreye giriyor. Ortam hijyeni, kişisel hijyen, kullanılan malzemelerin veya aletlerin hijyenik olması son derece büyük önem taşıyor. Gün içerisinde yüzlerce insanın girip çıktığı mekânlar toplum sağlığı açısından ciddi riskleri de barındırıyor. Özellikle kozmetik ürünlerin yer aldığı kapalı mekânlarda kanser riski, bulaşıcı hastalık riski ve benzeri risk faktörleri bulunuyor. İşyeri sahiplerinin kendi mekanlarını hijyenik tutması açısından bu konularda fazlasıyla hassas davranmaları gerekiyor. aynı şekilde bu tarz işletmelere gidenlerin de hijyen konusunda daha seçici bir tutum sergilemeleri gerekmektedir” diye konuştu.

"Kurallara uymayanları aranızda barındırmayın"

Eğitimlerini Milli Eğitim Bakanlığı onaylı akademilerde aldıkları için kursiyerlere teşekkür eden Prof. Dr. Mustafa Tayar, “Seçtiğiniz sektörle alakalı kendinizi geliştirmek istemeniz beni mutlu etti. Her geçen gün gelişen ve değişen bir dünyada yaşıyoruz. Artık hangi mesleği yaparsanız yapın eğitimini almak zorundasınız. Eğitimli bir güzellik uzmanının vereceği hizmetin çok daha kaliteli olacağına inanıyorum. İnsanlar sizin işletmenize geldiğinde göreceği muameleden, ortamdaki hijyenden ve kullanılan kaliteli malzemeden memnun kalacaklardır. Sizler de işinize saygı gösterdiğiniz takdirde hem sektörünüze hem de kendinize önemli kazanımlar sağlayabileceksiniz. Kurallara uymayan, hijyenik ortamları olmayan ve sertifikasız ürünler kullanan güzellik merkezleri insanlarımız tercih etmesin. Sizler de böylelerini aranızda barındırmayın. İlgili kurumlara şikayetlerinizi yapın” dedi.