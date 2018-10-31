Projeci liseye Uludağ Üniversitesi'nden destek

Bursa Uludağ Üniversitesi, BTSO tarafından şehre kazandırılan Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi'yle iş birliği yapacak.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ile Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Bilal Yaşar Kartal protokol imzaladı. Protokol törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce ile Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencileri de katıldı.

İmzalanan protokol uyarınca Bursa Uludağ Üniversitesi, BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi'nde eğitim ve öğretim gören öğrencilerin bilimsel, sosyal kültürel çalışma, araştırma ve projelerine akademik ve laboratuvar desteği verecek, ayrıca öğretmenlerin şahsî ve meslekî gelişimlerine yönelik hizmet içi eğitim seminerlerine katkıda bulunacak.

Protokol imzalanmadan önce öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, ülkemizde fen ve mühendislik alanlarında proje sıkıntısı olmadığını ancak sosyal bilimler alanında büyük bir eksiklik bulunduğunu söyledi. Sosyal projelerin toplumu yönlendirdiğine işaret eden Rektör Ulcay, “Sosyal projeleri bilmek, anlamak, sosyal barış ve refahı da beraberinde getirir. Hâlbuki bizim toplumumuzda sosyal proje hazırlamaktan çekiniliyor. 2015 yılında ‘projeci okul' seçilmiş olan Sosyal Bilimler Lisesi'nin bu eksikleri tamamlama açısından önemli bir işleve sahip olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerin hazırlayacakları bütün projelere her aşamada her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce de, toplumun özüne yönelik, meselelerin çözümünü hedefleyen sosyal proje eksikliğine işaret ederek, bu konuda Uludağ Üniversitesi Proje Yönetim Merkezi vasıtasıyla gerekli desteği verebileceklerini belirtti.

Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Bilal Yaşar Kartal, öğrencilerini projeci olarak yetiştirdiklerini ancak, zaman zaman akademik ve teknik desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, Uludağ Üniversitesi'nin bilgi birikiminden ve teknik donanımından yararlanmak istediklerini kaydetti.