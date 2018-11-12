PRP ile genç ve ışıltılı bir cilde kavuşun

Dr. Aycan Özden Sezgin, tedavi ile genç ve ışıltılı bir cilt oluşumunun mümkün olduğunu söyledi.

Yılların geçmesine bağlı olarak cildin de yapısal değişikliklere uğradığını ifade eden Özel Esentepe Hastanesi Dermatoloji Bölümü Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, cildin özellikle yaşlanmaya bağlı olarak gevşek, kırışık, solgun, lekeli ve cansız bir görünüm almaya başladığını söyledi. Genetik ve çevresel faktörlerin de cilt yapısını etkilediğini belirten Sezgin, "Deri, saç ve tırnağın da yapısal olarak sağlıklı ve güzel görünebilmesi için vitamin ve minerallere ihtiyacı vardır. İyi ve dengeli beslenen kişilerde, cilt canlı ve parlak bir görünüme sahip olur. Öğünlerde dengeli bir şekilde protein, sebze tüketerek ve çeşitli beslenme sayesinde cilt, saç ve tırnaklarımızın daha sağlıklı görünmesini sağlayabiliriz. Ayrıca bol su içerek hem toksinler daha kolay atılır hem de cildimizin nem dengesi korunur. Hastanın vitamin eksikliği varsa, yapılacak kan tetkikleri ile bu eksiklik takviyelerle giderilir” dedi.

Yanlış beslenme sebebiyle cildin soluk, cansız, kuru bir hal aldığını ve tırnakların kırılmaya, kat kat ayrılmaya başladığını dile getiren Sezgin, saçların da seyreldiğini ve dökülmeye başladığını kaydetti. Sezgin, tüm önlemlere rağmen kişinin kendi gayreti ile yaşlanmanın önüne geçilemeyeceğine dikkat çekerek, “Son yıllarda gelişen bilimsel çalışmalar ve teknoloji sayesinde, cilt ile ilgili teknikler geliştirildi. Oldukça güvenli ve sağlıklı sistemler söz konusu. Özellikle ilerleyen yaşla birlikte, insanların çeşitli uygulamalara yöneldi. Daha çok 30'lu yaşlardan itibaren PRP uygulaması tercih ediliyor. PRP uygulaması yeni bir cilt gençleştirme yöntemidir. Tedavide kişiden kan alınarak santrifüj edildilerek elde edilen serumunla derinin içine enjekte edilir" diye konuştu.

PRP tedavisinde, hastadan tamamı kendine ait bir serum elde edildiği için yan etkisi olduğunu belirten Sezgin, "Bu uygulama ile elde edilen serumdaki pıhtı hücreleri, cildi yenilemek üzere derinin alt dokularına yayılır. PRP yüz, boyun, deri gibi cilt yenilenmesini gerektiren tüm alanlarda kullanılabilir. Örneğin sivilce izleri, yanık izleri, cilt gençleştirme, sigara kullanımına bağlı yüzde renk değişikliği gibi problemlerin giderilmesinde uygulanabilir. Bunların yanında, uygulama ile göz altı morlukları ve leke tedavisinde de iyi sonuçlar elde edilebilmektedir” şeklinde konuştu.