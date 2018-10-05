PRS Ürünleri Automechanika Frankfurt 2018'in gözdesi oldu

Şekillendirilmiş ve montajlı sac üretiminde Bursa'nın önde gelen firmalarından olan Profil Sanayi A.Ş, bir süre önce düzenlenen Automechanika Frankfurt 2018'de PRS markası ile imal ettiği aftermarket ürünlerini görücüye çıkardı. Fuara her yıl düzenli olarak katılan Profil Sanayi A.Ş'nin standına ilgi yüksek oldu.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen Automechanika Frankfurt 2018'e (Uluslararası Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet, Parça ve Aksesuarları Fuarı) 70'den fazla ülkeden 5 bini aşkın firma katıldı. Fuar'a 49'u Bursa'dan olmak üzere, 276 Türk firması katıldı. Fuarda Bursa Hasanağa ve Akçalar OSB'deki tesislerinde dünya devlerine parça üreten Profil Sanayi A.Ş.'de PRS markası ile Aftermarket pazarına sunduğu ürünlerini sergiledi.

Fuarda, yarım asırdan fazla süredir sektörün içinde yer alan ve Türkiye'nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerindeki OEM'lere parça üreten Profil Sanayi A.Ş.'nin standına ziyaretçi akını oldu. Fuar süresince PRS markası ile aftermarket piyasasına sunduğu ürünleri sergilen firma, ziyaretçilerden tam not aldı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Sezer, fuara her yıl düzenli olarak katıldıklarını ve gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını söyledi. Sezer, fuar süresince mevcut müşterileriyle ilişkilerini daha pekiştirdiklerini ve yeni müşterilerle de iş olanaklarını değerlendirme imkânı bulduklarını vurguladı. Sezai Sezer, piyasalardaki sıkıntılara rağmen, fuarın kendilerine moral verdiğini de vurguladı. Automechanika Frankfurt Fuarı'nın otomotiv sektörün dünyadaki en büyük fuarı olarak kabul edildiğini ifade eden Sezer, sektörün nabzını tutan bu yılki fuara ziyaretçilerin ilgisinin tatmin edici olduğunu ifade etti.