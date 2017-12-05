Prysmian işçilerinden iş bırakma eylemi

Metal işçileri, sabah vardiya girişlerinde okudukları basın açıklaması ile MESS’e tepki gösterdi. Birleşik Metal İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Ayhan Ekinci, başta ücret olmak üzere sosyal haklar ve fazla mesai, gece zammı gibi maddelerde anlaşma sağlanamadığını belirtti. Metal işçilerinin ağır şartlarda çalıştığını belirten Ekinci, aldıkları ücretin ise ortalamada ikramiye dahil net 2 bin 145 TL olduğunu kaydederek, "Bu ücretle yaşamanın oldukça zor olduğu ortadadır. Sendikamızın ücret zammı talebi, kıdem ve maktu ücret zammı şeklinde 3 aşamadan oluşmaktadır. Buna göre ilk 6 aylık dönem için ücret zammı teklifimizin karşılığı ortalama yüzde 30,37’dır. Bu tutar da ilk 6 aylık dönem için net 695 TL’ye denk gelmektedir" diye konuştu.

Bu dönemki toplu sözleşmenin en önemli maddeleri arasında bulunan ’yürürlük süresi’ konusunda da MESS’in 3 yıllık teklif verdiğini öne süren Ayhan Ekinci, "MESS’in bir dönem önceki grevimiz ile 2015 yılı yaz aylarında yaşanan ve ’metal fırtına’ olarak adlandırılan binlerce işçinin yurdun dört bir yanında ve onlarca fabrikadaki ayaklanmasından ders çıkarmadığı görülmektedir. Bu grevimize sebep olan konulardan birisi de o dönemde yapılan toplu sözleşmenin 3 yıl olmasıdır. 3 yıllık TİS dayatması yeni metal fırtınalara yelken açmaktadır" dedi.