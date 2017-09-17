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17 Eylül 2017 18:43

Radnik Bijeljina: 3 - Jedinstvo: 0

Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor’un ev sahipliğindeki 2017 Balkan Kupası’nın ikinci gün ilk maçında Bosna Hersek temsilcisi Radnik Bijeljina, Sırbistan ekibi Jedinstvo’yu 3-0 yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı.

Radnik Bijeljina: 3 - Jedinstvo: 0

17 Eylül 2017 18:43


İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonu’ndaki final maçında ise İnegöl Belediyespor ile Romanya temsilcisi CSM Bucuresti takımları karşı karşıya gelecek.



Salon: İnegöl


Hakemler: Yasin Okumuş, Vladimir Stojanac, Radnik Bijeljina, Perisic Dusan Milicevic Vladimir, Jocic Dejan, Lecic Rastko, Duric Aleksandar, Culibrk Milos, Orsolic Anto, Janjicic Dejan, Balaban Dario


Jedinstvo: Bojicic Bosko, Radisic Misko, Skrbic Aleksandar, Milic Milos, Micic Tomo, Bjelica Goran, Majstorovic Nikola, Mladenovic Aleksa, Radivojevic Stefan, Pesut Ugljesa, Paravinja Nenad


Setler: 26-24,25-23, 25-17


Süre: 77 dakika (27, 27, 23)




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