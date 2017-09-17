Radnik Bijeljina: 3 - Jedinstvo: 0

İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonu’ndaki final maçında ise İnegöl Belediyespor ile Romanya temsilcisi CSM Bucuresti takımları karşı karşıya gelecek.
Salon: İnegöl
Hakemler: Yasin Okumuş, Vladimir Stojanac, Radnik Bijeljina, Perisic Dusan Milicevic Vladimir, Jocic Dejan, Lecic Rastko, Duric Aleksandar, Culibrk Milos, Orsolic Anto, Janjicic Dejan, Balaban Dario
Jedinstvo: Bojicic Bosko, Radisic Misko, Skrbic Aleksandar, Milic Milos, Micic Tomo, Bjelica Goran, Majstorovic Nikola, Mladenovic Aleksa, Radivojevic Stefan, Pesut Ugljesa, Paravinja Nenad
Setler: 26-24,25-23, 25-17
Süre: 77 dakika (27, 27, 23)