Radyo televizyon öğrencileri kültür elçileri oldu

Bursa’dan 77 okulun katıldığı proje yarışmasında bir insan Bursa’ya neden gitmeli ve geldiğinde nereleri gezmeli temaları İngilizce anlatımla izleyenlere sunuluyor. Kazanan okulun Kanada gezisi kazanacağı yarışmada sosyal medya üzerinden yapılan halk oylaması büyük bir heyecanla devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Şehrini Tanıt Hayaline" Uç projesi 3 farklı kentte ayrı ayrı yarışmalarla düzenleniyor. Kazanan okulların farklı şekilde ödüllendirileceği yarışmalara kentlerdeki tüm liseler katılabiliyor. Şehirlerin İngilizce kısa filmlerle tanıtıldığı yarışmaya Bursa’dan da toplamda 77 okul başvurdu. Yıldırım İlçesinin tek radyo ve televizyon alanına sahip meslek lisesi olan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tanıtım videolarını hazırlarken amaçlarının okullarını en iyi şekilde temsil etmek olduğunu dile getirdiler.

Birinci olan öğrencilere yurt dışı seyahati ödülünün verileceği yarışmada, ikinci ve üçüncüye değişik firmalardan hediye kartları verilecek. www.hayalineuc.com adresinden yapılan oylama 31 Ağustos’a kadar devam edecek. Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına tanıtımı hazırlayan öğrenciler Serkan Akkuş, Melisa Hamit, ve Danışman öğretmen olarak görev alan Dursun Öztürk de tüm vatandaşların desteğini beklediklerini, http://hayalineuc.com/yarisma/bursa/app-video/501 linkinden kendilerine oy vermelerini istedi.