Raf ile kasa farkına zabıtadan sıkı denetim

Bursa'nın Gemlik ilçesinde zabıta ekipleri, raf ile kasa fiyatları tutmayan marketlere baskın yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin marketlere yönelik denetimleri sürüyor. İlçenin önde gelen marketlerinden birisinde yapılan denetimde, raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması sebebiyle zabıt tutuldu. Raf fiyatı ile yazar kasa fiyatının aynı olması gerektiğini belirten Zabıta Müdürü Yaşar Demirdirek, Belediye Zabıta Yönetmeliğine göre kanunî işlem başlattıklarını kaydetti.

İşletmelerin daha evvel raf fiyatları ile yazar kasa fiyatlarını kontrol etmeleri yönünde ikaz edildiğini bildiren Demirdirek, buna rağmen bazı işletmelerin bu konuda hassas davranmadığına dikkat çekti. Büyük firmalara güvenen vatandaşların, küçük miktarlarda da olsa kandırılmaması gerektiğini anlatan Demirdirek, bu uygulamanın firmalara da itibar kaybettirebileceğini söyledi. Demirdirek, Zabıta Müdürlüğü olarak vatandaşların hakkını korumak adına denetimleri artıracaklarını sözlerine ekledi.