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28 Mayıs 2018 14:48

Rahim ağzı kanseri jinekolojik kanserlerde ilk üçte

En sık görülen 3.

Rahim ağzı kanseri jinekolojik kanserlerde ilk üçte

28 Mayıs 2018 14:48

kanser türü olan rahim ağzı kanseri sebebiyle birçok kadın hayatını kaybettiğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neriman Çelik, düzenli olarak yaptırılması önerilen pap smear testi ve aşı ile önlenebilen tek kanser türü olduğunu söyledi.


Dünya genelinde meme ve kololrektal kanserlerden sonra kadınlarda en sık görülen 3. jinekolojik kanser türü rahim ağzı kanseri olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neriman Çelik, "Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tüm dünyada 2 milyondan fazla kadında rahim ağzı kanseri olduğunu tahmin ediyor. Her yıl yaklaşık 500 bin yeni rahim ağzı kanseri teşhisi konuyor ve birçok kadın bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. Aslında rahim ağzı kanseri önlenebilen tek kanser türüdür. Gelişmiş ülkelerde rahim ağzı kanserinin görülme sıklığı ve bu hastalığa bağlı ölümler gün geçtikçe azalıyor. Çünkü hastalık pap smear testi ile çok erken dönemde, hatta hücreler kansere dönüşmeden önce tespit edilebiliyor. Hastalığa yol açan Human Papilloma Virüsü’ne karşı geliştirilen aşı da hastalıktan korunmada önemli bir rol oynuyor" dedi.


Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neriman Çelik, rahim ağzı kanserinin yüzde 99’undan cinsel yolla bulaşan ve 80 tipi bulunan HPV’nin (Human Papilloma Virüsü) sorumlu tutulduğuna dikkat çekti. Çelik, "Virüs özellikle rahim ağzına yerleşiyor ve zamanla buradaki hücrelerde değişime yol açıyor. Virüsün tip 6 ve tip 11’i genital bölgede siğiller ile kendini gösterirken, Tip 16 ile 18’ i ise erken dönemde tedavi edilmediği takdirde rahim ağzı kanserine neden olabiliyor. kanser aşamasına ilerlediğinde daha radikal cerrahiler kemoterapi ve radyoterapi tedavilerine ihtiyaç duyulmaktadır.


Cinsel aktif tüm kadınlar risk altında ve cinsel hayata başladıktan sonra 2. yıldan itibaren periyodik servikal kanser taramalarına başlanması gerektiğini belirten Op. Dr. Neriman Çelik, ’’Bu taramalar 65 yaşına kadar devam etmeli. Bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaç kullananlar, HIV hastaları, sigara içenler, birden fazla cinsel partneri olan, genital herpes enfeksiyonu olan hastalarda serviks kanseri açısından daha yüksek risk altında’’ dedi.




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