Rahmi Koç İznik’te seramik atölyesini ziyaret etti

Bugün sabah saatlerinde özel helikopteri ile İznikspor’un stadına inen Koç ve beraberindekiler, Adilcan-Nursan Güven’in atölyesini ziyaret etti. Koç, atölyede Osmanlı, Selçuklu, Bizans ve Roma dönemine özgü eserleri inceledi. Uzun zamandır İznik’te faaliyet gösteren sanat atölyesini ziyaret etmek istediği öğrenilen Koç, atölyede bulunan şeref defterini imzaladı. Koç, "Ümit ediyorum ki herkes bir gün burada üretilen eserlerin değerini takdir eder. Türkiye’de gelenekseli yaşatan bir atölyenin var oluşu beni mutlu etti" diye yazdı.

Çift, Koç’a İznik belgeseli CD’sini hediye etti.