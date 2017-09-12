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12 Eylül 2017 11:49

Rahvan atlar Orhaneli’nde yarıştı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde rahvan at yarışları yapıldı.

Rahvan atlar Orhaneli’nde yarıştı

12 Eylül 2017 11:49


Orhaneli Belediyesi tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen rahvan at yarışları ilgi gördü. İlçe stadyumu yanında gerçekleştirilen rahvan at yarışları, bu yıl jokey Ali Muslu için yapıldı. Yarışları Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve çok sayıda yarış sever izledi. 8 kategoride, 102 atın yarıştığı rahvan at yarışlarının, ilçeyle özdeşleştiğini söyleyen Başkan İrfan Tatlıoğlu, “Yarışları 20 yıldır düzenliyoruz. Organizasyona çok sayıda ilden jokeyler katılıyor. İlgi her geçen yıl artarak devam ediyor. Bu topraklar at nalına çok alışkındır. Bu yarışlar bizim ata sporumuzdur. Ecdadımızın bize bıraktığı bu mirasa sahip çıkıyoruz” dedi.


Ödüller sahiplerini buldu


Yarışlar, baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, 4’lü tay, 3’lü tay ve tozkoparan olmak üzere 8 kategoride yapıldı. 102 atın mücadele ettiği yarışlarda dereceye girenlerin ödülleri protokol mensupları tarafından verildi.




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