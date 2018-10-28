Rahvan atları, ‘Cumhuriyet Kupası' için yarıştı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Kupası Rahvan At Yarışları' Ürünlü'de nefes kesen görüntülere sahne oldu. Yarışlarda dereceye giren sporculara ödüllerini veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geleneksel sporların değerine dikkati çekti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Kupası Rahvan At Yarışları, Ürünlü Rahvan Atları Tesisi'nde gerçekleştirildi. Bayanlar Atlı Okçuluk gösterilerinin de renk kattığı yarışlarda, farklı kategorilerde sporculara ödülleri törenle verildi. Dereceye giren sporcular, ödüllerini, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın elinden aldı.

Başkan Aktaş, tören alanına at üzerinde gelerek, yarışlara katılan sporcuları ve etkinliği ilgiyle izleyen vatandaşları selamladı. Törende yaptığı konuşmada, kültürel değerlerin önemine işaret eden Başkan Aktaş, “Geleneksel değerlerimiz yüzlerce yıl öncesinden bugünlere kadar gelen süreçte, inançlarımızla, örf ve adetlerimizle şekillenmiş, kimliğimizin bir parçası olmuşlardır. Geleneksel spor oyunlarımız, her zaman dayanışmayı, kaynaşmayı, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren etkinliklerdendir” dedi.

Başkan Aktaş, rahvan atlarının yürüyüşü ve asilliği ile asırlardır atlı süvarilerin ve at binicilerinin gözdesi olduğunu belirterek, “Rahvan atları, şeceresi bilinen, rahvan özelliği olan, geçmişiyle bir sıfatı olup künyesi bulunan, özenle yetiştirilen Türk atlarıdır. Rahvan at yarışları geleneksel güzelliklerimizi geleceğe taşıdığımızın güzel bir örneğidir. Bugün rahvan atlarımız Cumhuriyet'imizin 95. kuruluş yıl dönümü için yarıştı. Böylece hem önemli bir kültürel değerimizi yaşatıyor, hem bu kültürü yaşatmaya çalışanların yanında oluyor, hem de 95 yıl önce verilen milli mücadele ruhunu anıyoruz” diye konuştu.

61 ilden 130 yarışmacı

Bu yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Cumhuriyet'in ilanı bir günden ibaret değil. Öncesinde nice mücadeleler var. Cumhuriyet'imizin 95. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in kurulmasında ve yaşatılmasında emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyorum. ‘Cumhuriyet Kupası Rahvan At Yarışları'na, ülkemizin 7 bölgesinden, 61 il ve ilçeden toplam 130 yarışmacı katıldı” diyerek, anlamlı etkinliğe emek verenleri tebrik etti.

Konuşmasında sporun değerine vurgu yapan Aktaş, anne ve babalara da çocuklarını at binme ve okçuluk gibi sporlara yönlendirmelerini önerdi. Konuşmasının ardından Başkan Aktaş'a, Bursa Rahvan Kulüpleri ve Atlı Okçular adına kulüp başkanları tarafından plaket takdim edildi. Başkan Aktaş da final yarışlarında dereceye giren rahvan atlarının sahiplerine kupa ve madalyalarını verdi.

Cumhuriyet Kupası kapsamında gerçekleştirilen ‘Bayanlar Atlı Okçuluk Gösterisi' ise nefes kesen anlara sahne oldu. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda, kadın sporcuların Türk Bayrağı için yapılan özel yarışı, Türk kadınlarının atçılık sporundaki başarısını gözler önüne serdi. Bursalılar, keyifli yarışları alkışlarla izledi.