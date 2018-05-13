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13 Mayıs 2018 10:03

Ramazan ayında dişlerinize özen gösterin

Diş Hekimi Şiar Atmaca, ağız hijyeninin hem diş ve diş eti sağlığı, hem de genel vücut sağlığı için önemli olduğunu söyledi.

Ramazan ayında dişlerinize özen gösterin

13 Mayıs 2018 10:03


Ramazan ayında 24 saat içinde öğün sayısının ikiye düştüğüne dikkat çeken Dt. Şiar Atmaca, yenilen ve içilen gıdalara özen gösterilmesi ve diş sağlığı için gerekli hijyenin aksatılmamasını istedi. Ramazan ayında diş çürükleri ve ağız kokusu şikayetlerinin arttığını belirten Atmaca, “Sahur ve iftar sonrası iyi temizlenemeyen diş yüzeyleri ve ara yüzlerde daha yoğun olarak biriken bakteriler çürük riskini arttırır. Oruçlu olunan gün yeme içme fonksiyonu olmadığından tükürük bezlerinin ürettiği salgı ve tükürüğün yıkama kapasitesi de azalır. Bu durum bakterilerin üremesine, dolayısıyla ağız kokusu ve diş çürüğünün oluşması için uygun ortam hazırlar“ dedi.


Atmaca, "Sahur ve iftar sonrasında her zamankinden daha fazla dikkat ederek özenli bir diş bakımı ile mutlaka tam ağız hijyeni sağlayacak temizleme yapılmalı. Piyasada satılan diş macunlarının bazılarında ağız kuruluğuna sebep olabilen maddeler vardır. Bu maddelerin etkisini azaltmak için dişler fırçalandıktan sonra ağız bol suyla çalkalanmalıdır” diye konuştu.




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