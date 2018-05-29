Ramazan Sokağı Nilüfer Kadın Korosu ile şenlendi

Konserde Başkan Mustafa Bozbey de türkü söyledi.

Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan ve her akşam farklı etkinliklere sahne olan Ramazan Sokağı bu kez Nilüfer Belediyesi Kadın Korosu’nu ağırladı.

Konsere, “Safalar Getirdiniz” şarkısıyla dans gösterisi eşliğinde başlayan Şef Aysel Gürel yönetimindeki 175 kişilik dev koro, izleyenlere müzik ziyafeti sundu.

Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Pop Müzik, Yeşilçam Film Müzikleri, Dünya Dillerinden Müzikler, Sıra gecesi ve Balkan Türkülerinden oluşan karma bir repertuarla izleyici karşısına çıkan koro, iki saati aşkın süren performansıyla büyük alkış aldı.

Koroyu izleyenler arasında Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, Bursa Vali Yardımcısı Ergün Güngör, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Turgay Erdem, Yalçın Işıkyıldız, Bukle Erman ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Nilgün Berk de vardı.

İlgiyle izlenen konser sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Şef Aysel Gürel’e, çiçek vererek bütün koroyu kutladı. Başkan Bozbey daha sonra koro ile birlikte Ormancı türküsünü seslendirerek izleyenlere sürpriz yaptı.