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24 Haziran 2017 11:50

Ramazan Sokağı’na Niyazi Koyuncu ile coşkulu veda

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Niyazi Koyuncu, Ramazan Sokağı’nın son gününde verdiği konserle izleyenleri coşturdu.

Ramazan Sokağı’na Niyazi Koyuncu ile coşkulu veda

24 Haziran 2017 11:50


Nilüfer Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı’nda son konseri Niyazi Koyuncu verdi. Genç müzisyen dinamik sahne performansı ve danslarıyla izleyenleri coşturdu. Karadeniz müziğinin sevilen parçalarını söyleyen genç sanatçı 2005 yılında hayatını kaybeden ağabeyi Kazım Koyuncu’nun da birçok eserini seslendirdi. Hareketli müziklerle izleyenleri coşturan Koyuncu, duygusal parçalarla da geceye katılanlara romantik anlar yaşattı. İlginin büyük olduğu gecede izleyenler de sanatçıya şarkılarında eşlik ederek müziğin tadını çıkardı.


Konser sonunda Nilüfer Belediye Başkan Vekili Pınar Göz, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına sanatçıya çiçek vererek teşekkür etti.




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