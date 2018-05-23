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23 Mayıs 2018 12:43

Ramazan Sokağı’nda Artvin rüzgarı esti

Nilüfer Belediyesi’nin, İrfaniye Mahallesi’nde düzenlediği iftarda çok sayıda vatandaş hep birlikte oruç açma mutluluğu yaşarken, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Ramazan Sokağı’nda da Artvin rüzgarı esti.

Ramazan Sokağı’nda Artvin rüzgarı esti

23 Mayıs 2018 12:43


Nilüfer’de Ramazan akşamları birlik beraberlik içinde, keyifle geçiyor. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından her akşam bir mahallede düzenlenen iftarlarda vatandaşlar oruçlarını beraber açma mutluluğu yaşıyor. Son olarak İrfaniye Mahallesi’nde düzenlenen iftara yine çok sayıda vatandaş katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de eşi Seden Bozbey ile birlikte iftardaydı. Hep birlikte yapılan iftarın ardından Başkan Mustafa Bozbey vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.



Ramazan Sokağı’nda eğlence sürüyor


Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda kurduğu Ramazan Sokağı’nda da bu defa Artvin rüzgarı esti. Bursa Artvinliler Derneği ve Artvin Kafkas Derneği Federasyonu tarafından düzenlenen geceye Bursa’da yaşayan Artvinliler büyük ilgi gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık da Ramazan Sokağı’na gelerek stantları gezdi ve vatandaşlarla birlikte gösterileri izledi.


Ramazan Sokağı’nı dolduranlar Artvin yöresine ait parçalara eşlik ederek keyifli bir Ramazan gecesi geçirdi.




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